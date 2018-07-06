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Вітренко: олігархи у змові з "Газпромом" захопили контроль над газовим сектором України

НовиниЕнергетика    06.07.2018 - 11:41
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Вітренко заявив, що Україні потрібний незалежний європейський оператор ГТС

НАК "Нафтогаз України" протистоїть олігархічній групі, яка у змові з "Газпромом" захопила контроль над газовим сектором України. Про це у Facebook написав головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Як повідомив Вітренко, НАК підтримує розвиток "Уктрансгазу" у повноцінного євпропейського оператора газотранспортної системи (ГТС).

"Але при цьому нам доводиться боротися з олігархічною групою, яка у змові з "Газпромом" захопила контроль над газовим сектором України і ніяк не хоче його позбуватися", - написав він, зазначивши, що вказана група прикриває свої дії "європейськими правилами".

Вітренко також додав, що за часів президентства Віктора Януковича, "партнер "Газпрому" Дмитро Фірташ разом із "спільниками у владі починає дерибанити "Нафтогаз".

"За нових часів Фірташ знаходить нових спільників і продовжує своє діло. Боротися проти них є нелегкою задачею...Україні потрібний незалежний європейський оператор ГТС. Незалежний від олігархів і від корумпованих політиків. Який діє у повній відповідності до європейських правил. І який може забезпечити, щоб жодний учасник ринку природного газу не був дискримінований", - додав він.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявляв, що у "Газпрому" не вийде достроково розірвати контракти з "Нафтогазом".

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Теги публікації: Газпром, Фірташ, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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