Витренко исключил возобновление прямых закупок российского газа

Украина не планирует возобновление прямых закупок у российского газа. Таких идей нет ни в "Нафтогазе", ни в правительстве, ни в офисе президента.
Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Это полная спекуляция", - сказал он, отвечая на вопрос о прямых закупках газа у "Газпрома".
Как отметил Витренко, "идей ни в "Нафтогазе", ни в правительстве не было, у президента не было, ни в офисе президента не было возобновлять какие-то прямые поставки газа из России".
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".
Контракт не содержит положений о прямых закупках российского газа.
По оценке НБУ, общая выгода Украины от транзитного контракта с "Газпромом" в 2020 году составила около 0,5 млрд долларов.