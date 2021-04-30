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Витренко исключил возобновление прямых закупок российского газа

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 12:54
Витренко исключил возобновление прямых закупок российского газа Фото: "Нафтогаз" против прямых закупок российского газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина не планирует возобновление прямых закупок у российского газа. Таких идей нет ни в "Нафтогазе", ни в правительстве, ни в офисе президента.

Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Это полная спекуляция", - сказал он, отвечая на вопрос о прямых закупках газа у "Газпрома".

Как отметил Витренко, "идей ни в "Нафтогазе", ни в правительстве не было, у президента не было, ни в офисе президента не было возобновлять какие-то прямые поставки газа из России".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

Контракт не содержит положений о прямых закупках российского газа.

По оценке НБУ, общая выгода Украины от транзитного контракта с "Газпромом" в 2020 году составила около 0,5 млрд долларов.

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