Витренко исключил возобновление прямых закупок российского газа

Украина не планирует возобновление прямых закупок у российского газа. Таких идей нет ни в "Нафтогазе", ни в правительстве, ни в офисе президента.

Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Это полная спекуляция", - сказал он, отвечая на вопрос о прямых закупках газа у "Газпрома".

Как отметил Витренко, "идей ни в "Нафтогазе", ни в правительстве не было, у президента не было, ни в офисе президента не было возобновлять какие-то прямые поставки газа из России".