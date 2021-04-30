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Вітренко виключив відновлення прямих закупівель російського газу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 12:54
Вітренко виключив відновлення прямих закупівель російського газу Фото: "Нафтогаз" проти прямих закупівель російського газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна не планує відновлення прямих закупівель у російського газу. Таких ідей немає ні в "Нафтогазі", ні в уряді, ні в офісі президента.

Про це сказав новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Це повна спекуляція", - сказав він, відповідаючи на питання про прямі закупівлі газу у"Газпрому".

Як зазначив Вітренко, "ідей ні в" Нафтогазі", ні в уряді не було, у президента не було, ні в офісі президента не було відновлювати якісь прямі поставки газу з Росії".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзиті газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

Контракт не містить положень про прямі закупівлі російського газу.

За оцінкою НБУ, загальна вигода України від транзитного контракту з "Газпромом" у 2020 році склала близько 0,5 млрд доларів.

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