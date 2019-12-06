Витренко: иск против "Газпрома" отзовут при условии долгосрочного транзита

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готова отозвать новый иск против "Газпрома", если по итогам переговоров по транзиту газа стороны заключат долгосрочный контракт. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

В частности, Витренко назвал условия, при которых "Нафтогаз" откажется от исковых требований.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил он.

Витренко добавил, что Украина готова возвращаться на трехсторонние переговоры по газу.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома", который касается пересмотра тарифов с 13 марта 2018 года до 1 января 2020 года. Сумма новых исковых претензий украинской стороны составляет 11,8 млрд долларов.

Отметим, согласно позиции НАК, украинская сторона готова рассматривать варианты того, как "Газпром" будет выполнять решение Стокгольмского арбитража о выплате 3 млрд долларов, однако не собирается обнулять претензии в суде.