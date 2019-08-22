Витренко: газ по летним ценам предлагается потребителям без субсидий

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бытовым потребителям купить себе газ на зиму заранее, по более низким летним ценам. Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире передачи "Ваша свобода".

В частности, компания предлагает газ по летним ценам потребителям без субсидий.

"Есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Они являются гражданами Украины, потребителями, их интересы тоже важны для "Нафтогаза" и для страны. Поэтому для таких потребителей был предложен продукт, когда они платят по текущей цене, и таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене", - сказал он.

Также Витренко добавил, что те, у кого нет финансовых возможностей воспользоваться программой "Газовый запас", как и раньше, будут получать субсидии.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала детали своего предложения для населения по покупке газа по летним ценам.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украина" запустила продажу газа для населения по летним ценам. Предложение будет действовать до 25 сентября. Купить по этой цене можно до 25 тыс. кубометров в одну семью.

НАК снизила цены на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август на 5,1%. В частности, новая цена определена на уровне 4 653,54 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и транспортных расходов).