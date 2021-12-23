Витренко допустил, что "Северный поток-2" не запустят никогда

Как отметил Витренко, до этого в НАК считали, что самый негативный сценарий для Украины, если газопровод запустится в мае 2022 года.

"Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запуститься до конца первого полугодия", - сказал он.

По его словам, лучший вариант для "Газпрома" - это запуск к осени.

"При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - добавил Витренко.