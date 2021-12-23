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Вітренко допустив, що "Північний потік-2" не запустять ніколи

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 11:13
Вітренко допустив, що "Північний потік-2" не запустять ніколи Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко допускає, що російський газопровід "Північний потік-2" не запуститься ніколи. Найкращий варіант для "Газпрому" - запуск - восени наступного року.

Про це Вітренко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Вітренко, до цього в НАК вважали, що найбільш негативний сценарій для України, якщо газопровід запуститься в травні 2022 року.

"Але тепер ми бачимо, що процес ще більше затягується. Тому він, швидше за все, не запуститися до кінця першого півріччя", - сказав він.

За його словами, найкращий варіант для "Газпрому" - це запуск до осені.

"При цьому ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі", - додав Вітренко.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниць Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію "Північного потоку-2" в першій половині 2022.

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Північний потік-2 Нафтогаз України
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