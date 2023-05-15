Расходы России на оборону по сравнению с прошлым годом выросли на 282%, - Reuters

Россия за январь и февраль 2023 года потратила на оборону 26 миллиардов долларов, что на 282% больше, чем за тот же период год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

За первые два месяца 2022 года на "национальную оборону" было потрачено 525,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Россия начала так называемую "специальную военную операцию" в Украине 24 февраля прошлого года.

Данные, опубликованные на интернет-портале Федерального казначейства по бюджету, дают конкретное представление о военных расходах. Министерство финансов перестало публиковать отдельные ежемесячные данные по исполнению бюджета в мае прошлого года, но теперь добавило на портал данные за 2022 год и начало этого года.

Согласно новым данным, расходы на оборону составили 1,18 триллиона рублей в январе и 822,4 миллиарда рублей в феврале.

План расходов России на 2023 год предусматривает 4,98 триллиона рублей расходов на оборону. Данные показывают, что в январе-феврале Россия потратила чуть более 40% от запланированных годовых ассигнований на оборонный сектор.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 триллиона рублей по сравнению с профицитом в 1,2 триллиона рублей в 2022 году, поскольку Москва тратит много, а доходы от продажи энергоносителей падают.

В прошлом году Россия потратила на оборону 5,51 триллиона рублей, или 17,1% от общих расходов, по сравнению с 3,57 триллиона рублей, или 14,4%, в 2021 году.

В январе-феврале 2023 года расходы на национальную оборону составили 36,2% от общих расходов бюджета, что почти вдвое превышает расходы на социальную политику и почти в четыре раза больше, чем расходы на "национальную экономику".