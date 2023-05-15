ua ru
Пн, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Расходы России на оборону по сравнению с прошлым годом выросли на 282%, - Reuters

Новина українською →
Понедельник 15 мая 2023 19:40
Расходы России на оборону по сравнению с прошлым годом выросли на 282%, - Reuters Фото: Расходы России на оборону по сравнению с прошлым годом выросли на 282% (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия за январь и февраль 2023 года потратила на оборону 26 миллиардов долларов, что на 282% больше, чем за тот же период год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За первые два месяца 2022 года на "национальную оборону" было потрачено 525,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Россия начала так называемую "специальную военную операцию" в Украине 24 февраля прошлого года.

Данные, опубликованные на интернет-портале Федерального казначейства по бюджету, дают конкретное представление о военных расходах. Министерство финансов перестало публиковать отдельные ежемесячные данные по исполнению бюджета в мае прошлого года, но теперь добавило на портал данные за 2022 год и начало этого года.

Согласно новым данным, расходы на оборону составили 1,18 триллиона рублей в январе и 822,4 миллиарда рублей в феврале.

План расходов России на 2023 год предусматривает 4,98 триллиона рублей расходов на оборону. Данные показывают, что в январе-феврале Россия потратила чуть более 40% от запланированных годовых ассигнований на оборонный сектор.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 триллиона рублей по сравнению с профицитом в 1,2 триллиона рублей в 2022 году, поскольку Москва тратит много, а доходы от продажи энергоносителей падают.

В прошлом году Россия потратила на оборону 5,51 триллиона рублей, или 17,1% от общих расходов, по сравнению с 3,57 триллиона рублей, или 14,4%, в 2021 году.

В январе-феврале 2023 года расходы на национальную оборону составили 36,2% от общих расходов бюджета, что почти вдвое превышает расходы на социальную политику и почти в четыре раза больше, чем расходы на "национальную экономику".

Напомним, 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военное собрание. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года – как раз накануне полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
DAILY
"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию