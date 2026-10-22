Росія посилить атаки балістикою, поки Україна чекає на ракети Patriot, - Зеленський
США зменшили поставки Україні ракет-перехоплювачів Patriot. Тож окупанти мають змогу посилювати балістичні атаки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.
Росія посилить атаки балістикою
Президент заявив, що Україна проводить перемовини з європейськими партнерами про отримання ракет-перехоплювачів. Однак для того, щоб їх передали, необхідне погодження американської сторони.
"Є домовленості мої з європейцями, вони все одно є. А європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона", - каже Зеленський.
За словами президента, частину ракет Україна вже отримала. Однак важливо, щоб решта допомоги надійшла якомога швидше.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія свідомо била по центру Києва балістикою з касетною начинкою. Пошкодження отримав історичний центр столиці - території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем, заявив Зеленський.
Крім того, Москва вже визначила пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні. Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів, зазначив президент України.