Росія посилить атаки балістикою, поки Україна чекає на ракети Patriot, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.

Росія посилить атаки балістикою

Президент заявив, що Україна проводить перемовини з європейськими партнерами про отримання ракет-перехоплювачів. Однак для того, щоб їх передали, необхідне погодження американської сторони.

"Є домовленості мої з європейцями, вони все одно є. А європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона", - каже Зеленський.

За словами президента, частину ракет Україна вже отримала. Однак важливо, щоб решта допомоги надійшла якомога швидше.