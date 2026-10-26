Потраченных на Ближнем Востоке ракет Patriot хватило бы Украине на несколько лет, - Игнат

Украине могло бы хватить ракет для Patriot на несколько лет, если бы значительную часть перехватчиков не потратили на Ближнем Востоке. В то же время, боевой опыт помог ВСУ изменить тактику их применения.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он пояснил, что украинские военные во время полномасштабной войны изменили подходы к применению американских комплексов. В частности, они научились использовать Patriot в различных тактических ситуациях и более рационально тратить дорогие ракеты-перехватчики.

Как Украина изменила тактику применения Patriot

По словам Игната, украинский опыт применения Patriot существенно отличается от подходов, используемых другими странами. Один из примеров – возможность применять комплекс не только со стационарных позиций, но и для засад с последующим изменением местоположения.

"Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": поставить в засаду, сбить пять бортов и невредимым вернуться", - пояснил представитель Воздушных сил.

Он упомянул и случай в Брянской области, приведя его в пример возможностей украинских военных при применении американских систем ПВО.

Почему возник дефицит ракет

Еще одно отличие касается расходов боеприпасов. По словам Игната, украинские расчеты научились применять одну ракету против одной цели, в то время как на Ближнем Востоке в отдельных случаях могли запускать по восемь перехватчиков одновременно.

Он объяснил, что Patriot имеет три режима работы: автоматический, полуавтоматический и ручной.

По его словам, в автоматическом режиме система может выпустить значительное количество перехватчиков. Поэтому при отсутствии соответствующего боевого опыта на одну цель могли направлять сразу весь пакет ракет с пусковой установки.

"Из-за отсутствия такого опыта они могли на один Shahed или одну баллистическую ракету выпустить сразу весь пакет противоракет с пусковой", - добавил Игнат.

По его оценке, количеству ракет, использованных на Ближнем Востоке, могло бы хватить Украине на несколько лет работы этих систем.

"Поэтому мы и сейчас оказались в том кризисе, в котором есть, потому что того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы системами Patriot", - подытожил Игнат.