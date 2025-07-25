Не витрачайте час даремно. Як у Windows оновити десятки додатків однією дією

Опція WinGet

У цій ситуації допоможе проста команда для перевірки актуальності додатків за допомогою Windows Package Manager - інструменту WinGet.

WinGet дає змогу оновлювати додатки групами, позбавляючи від необхідності заходити на сайти розробників і шукати свіжі версії вручну.

Це безкоштовний і відкритий інструмент, вбудований у пізні версії Windows 10 і Windows 11, який керує встановленням, видаленням і оновленням додатків через командний рядок.

Команда працює приблизно з 90% додатків і займає всього кілька хвилин, що робить її зручною для регулярного обслуговування ПК.

Winget у терміналі Windows (фото: PCWorld)

Інструкція з оновлення:

Підключіться до Wi-Fi

Клацніть по іконці Windows, у пошуку введіть "Terminal"

Правою кнопкою миші відкрийте Термінал і виберіть "Запуск від імені адміністратора"

Введіть команду: winget upgrade - all і натисніть "Enter"

і натисніть "Enter" Під час першого запуску погодьтеся з умовами, натиснувши "Y" і "Enter"

і Дочекайтеся, поки інструмент просканує додатки й оновить застарілі версії.

Варто зазначити, що деякі додатки оновлюються самостійно і не підтримуються WinGet, тому їх необхідно оновлювати окремо.

Якщо команда не спрацьовує, можливо, буде потрібно оновити пакет установника WinGet. Для цього виконайте ті самі дії, але використовуйте команду: winget upgrade Microsoft.AppInstaller.

Також додатки Microsoft можна оновлювати через Microsoft Store - для цього відкрити магазин, перейти в розділ "Бібліотека" і натиснути "Отримати оновлення".