Витончена робота. Аеророзвідка та артилеристи "відмінусували" окупантів (відео)

Генерал-полковник показав роботу бійців 22-ї окремої механізованої бригади.

Аеророзвідка 22 ОМБр виявила у пошкодженій будівлі склад російських військ. Окупанти збирали у ньому боєкомплекти.

Координати ворожого складу передали артилеристам, а вони влучно вдарили по ньому.

"Спільна робота аеророзвідки та артилерії дозволила витончено знищити росіян. Чудова робота", - відзначив Сирський.

Втрати російської армії

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники втратили на війні проти України вже понад 228 тисяч своїх військових. Також ЗСУ знищили тисячі одиниць важкої техніки, безпілотників, ракет, сотні літаків та гелікоптерів.

Також у Міноборони України зазначили, що втрати росіян продовжують зростати через недосвідченість та непрофесіоналізм окупаційних військ.

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