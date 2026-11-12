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Віткофф зробив заяву про наближення миру після переговорів в Абу-Дабі

09:52 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президент США (Getty Images)

Після завершення перемовин в Абу-Дабі є надіє на наближення сталого миру.

Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Російські пропагандисти поцікавилися у Віткоффа, як він наразі оцінює перспективи завершення російсько-української війни.

Спецпредставник Дональда Трампа висловив сподівання, що після тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі мир дійсно став ближчим.

"Сподіваюся, що так", - відповів Віткофф.

Варто зазначити, що 12 листопада спецпосланці Дональда Трампа - Джаред Кушнер і Стів Віткофф - прибули з офіційним візитом до Москви. У першій половині дня має відбутися їхня зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Головна мета переговорів - обговорення результатів зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі, яка відбулася напередодні.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що саме Віткофф і Кушнер можуть вплинути на позицію Путіна щодо війни проти України.

"На підставі того, що він (Путін - ред.) почує від американців, визначатиме наші подальші позиції", - стверджує російський дипломат.

Він також цинічно заявив, що подальший курс Москви буде вибудуваний таким чином, щоб досягти цілей "спеціальної військової операції", сформульованих Путіним у червні 2024 року.

Після завершення переговорів із главою Кремля Віткофф і Кушнер, як повідомлялося, мають вирушити на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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Джаред КушнерМирні переговориСтів ВіткоффВійна Росії проти України