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Уиткофф сделал заявление о приближении мира после переговоров в Абу-Даби

09:52 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)

После завершения переговоров в Абу-Даби есть надежда на приближение устойчивого мира.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Российские пропагандисты поинтересовались у Уиткоффа, как он оценивает перспективы завершения российско-украинской войны.

Спецпредставитель Дональда Трампа выразил надежду на то, что после трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби мир действительно стал ближе.

"Надеюсь, что да", - ответил Уиткофф.

Стоит отметить, что 12 ноября спецпосланники Дональда Трампа - Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - прибыли с официальным визитом в Москву. В первой половине дня должна состояться их встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главная цель переговоров - обсуждение результатов встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби, состоявшейся накануне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что именно Уиткофф и Кушнер могут повлиять на позицию Путина по поводу войны против Украины.

"На основании того, что он (Путин - ред.) услышит от американцев, будет определять наши дальнейшие позиции", - утверждает российский дипломат.

Он также цинично заявил, что дальнейший курс Москвы будет выстроен таким образом, чтобы добиться целей "специальной военной операции", сформулированных Путиным в июне 2024 года.

После завершения переговоров с главой Кремля Уиткофф и Кушнер, как сообщалось, должны отправиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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