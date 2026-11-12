Віткофф зібрався переконувати Зеленського щодо миру після зустрічі з Путіним

Віткофф зазначив, що разом із Джаредом Кушнером вирушить до Ірландії, де у них запланована зустріч із українським президентом.

"Як я вже сказав, після цієї зустрічі ми зустрічаємося з президентом Зеленським, ми його проінформуємо про те, які результати вдалося нам досягти в рамках цієї зустрічі, і спробуємо також переконати його в тому, що потрібно йти одним з обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту", - сказав спецпредставник США.

Він також висловив сподівання, що після сьогоднішнього візиту до Москви з'явиться можливість офіційно оголосити про планування наступної зустрічі в рамках тристоронніх переговорів.

Нагадаємо, 12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Під час переговорів обговорювали результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, присвяченої врегулюванню війни в Україні.