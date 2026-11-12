Уиткофф собрался убеждать Зеленского насчет мира после встречи с Путиным

Спецпредставитель США Стив Уиткофф намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским итоги переговоров с Кремлем и убедить выбрать путь завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".
Уиткофф отметил, что вместе с Джаредом Кушнером отправится в Ирландию, где у них намечена встреча с украинским президентом.
"Как я уже сказал, после этой встречи мы встречаемся с президентом Зеленским, мы его проинформируем о том, какие результаты нам удалось достичь в рамках этой встречи, и попытаемся также убедить его в том, что нужно идти одним из избранных путей для успешного завершения этого конфликта", - сказал спецпредставитель США.
Он также выразил надежду на то, что после сегодняшнего визита в Москву появится возможность официально объявить о планировании следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров.
Напомним, 12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. В ходе переговоров обсуждались результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби, посвященной урегулированию войны в Украине.
По информации источников РБК-Украина, на второй день переговоров в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.
Основное внимание участники переговоров сосредоточили на формировании будущей архитектуры безопасности Европы, тогда как вопрос войны против Украины отошел на второй план.