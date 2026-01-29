Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо війни в Україні

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф стверджує, що під час останніх переговорів вдалося досягти "значного прогресу" в питанні припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віткоффа під час брифінгу для преси.

За словами Віткоффа, українська сторона сказала йому, що останнім часом було досягнуто найбільшого прогресу "з часів Женеви". Цей прогрес, додав він, нібито найбільший, якого вдавалося досягти за чотири роки війни.

"Минулої неділі в Абу-Дабі у нас було п'ять російських генералів разом з Джаредом (зять Трампа Джаред Кушнер, - ред.), мною та Деном Дрісколом (міністр армії США, ще один переговорник від Трампа, - ред.). І ми вважаємо, що серйозно просунулися", - заявив він.

Віткофф підтвердив, що наступний раунд переговорів пройде "приблизно за тиждень". Але, за його твердженнями, зараз між сторонами переговорів "відбувається багато позитивного під час обговорення земельної угоди", як він назвав територіальне питання.