Головна » Новини » Політика

Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо війни в Україні

США, Четвер 29 січня 2026 20:17
UA EN RU
Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо війни в Україні Фото: спецпосланець Трампа Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф стверджує, що під час останніх переговорів вдалося досягти "значного прогресу" в питанні припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віткоффа під час брифінгу для преси.

За словами Віткоффа, українська сторона сказала йому, що останнім часом було досягнуто найбільшого прогресу "з часів Женеви". Цей прогрес, додав він, нібито найбільший, якого вдавалося досягти за чотири роки війни.

"Минулої неділі в Абу-Дабі у нас було п'ять російських генералів разом з Джаредом (зять Трампа Джаред Кушнер, - ред.), мною та Деном Дрісколом (міністр армії США, ще один переговорник від Трампа, - ред.). І ми вважаємо, що серйозно просунулися", - заявив він.

Віткофф підтвердив, що наступний раунд переговорів пройде "приблизно за тиждень". Але, за його твердженнями, зараз між сторонами переговорів "відбувається багато позитивного під час обговорення земельної угоди", як він назвав територіальне питання.

Зазначимо, нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито не братимуть участі в новому раунді переговорів щодо завершення війни в Україні. Зустріч відбудеться тільки між Україною та РФ.

Минулими вихідними в ОАЕ відбулися перші тристоронні переговори між Україною, РФ та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони. Україна також висловилася про перші тристоронні переговори в Еміратах як змістовні. Наступна зустріч повинна відбутися 1 лютого.

