Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо миру в Україні

Американська делегація провела в Парижі серію зустрічей з представниками "Коаліції охочих" та України з метою просування мирного плану президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє РБК-Україна, деталі зустрічі розкрив спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
За його словами, до складу американської делегації увійшли сам Віткофф, Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол США у Франції Чарльз Кушнер та радник Білого дому Джош Грюнбаум.
У Парижі американські представники провели кілька зустрічей з європейськими лідерами, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Віткоффа, сторони продемонстрували спільний підхід і готовність до партнерства.
"Ми досягли значного прогресу в кількох ключових напрямах, зокрема у створенні двосторонньої системи гарантій безпеки та розробці плану процвітання", - зазначив спецпосланник.
Він також повідомив, що "Коаліція охочих" оприлюднила власну заяву з баченням гарантій безпеки для України. Американська сторона підтримує позицію, що надійні безпекові гарантії та чіткі зобов’язання щодо економічного відновлення є необхідною умовою для досягнення тривалого миру.
За словами Віткоффа, консультації з українською делегацією триватимуть і надалі, зокрема сьогодні ввечері та впродовж наступного дня.
Зазначимо, що Зеленський також підтвердив інформацію про новий раунд перемовин у Парижі. За даними РБК-Україна, з української делегації лишаться Буданов, Арахамія, Умєров, Кислиця, Бевз, Гнатов. Також будуть присутні європейські посадовці.
6 січня в Парижі відбулася зустріч партнерів України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва у разі припинення війни з Росією. Учасники обговорили формування спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військ після встановлення перемир’я.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про створення координаційної групи, яка має забезпечити оперативну взаємодію між країнами коаліції охочих, Сполученими Штатами та Україною.
Напередодні саміту ЗМІ оприлюднили проєкт декларації, що передбачає військову, розвідувальну та логістичну підтримку України, дипломатичні кроки й додаткові санкції проти Росії. Водночас документ поки що не затверджений лідерами держав-учасниць.