Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо миру в Україні

За його словами, до складу американської делегації увійшли сам Віткофф, Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол США у Франції Чарльз Кушнер та радник Білого дому Джош Грюнбаум.

У Парижі американські представники провели кілька зустрічей з європейськими лідерами, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Віткоффа, сторони продемонстрували спільний підхід і готовність до партнерства.

"Ми досягли значного прогресу в кількох ключових напрямах, зокрема у створенні двосторонньої системи гарантій безпеки та розробці плану процвітання", - зазначив спецпосланник.

Він також повідомив, що "Коаліція охочих" оприлюднила власну заяву з баченням гарантій безпеки для України. Американська сторона підтримує позицію, що надійні безпекові гарантії та чіткі зобов’язання щодо економічного відновлення є необхідною умовою для досягнення тривалого миру.

За словами Віткоффа, консультації з українською делегацією триватимуть і надалі, зокрема сьогодні ввечері та впродовж наступного дня.

Зазначимо, що Зеленський також підтвердив інформацію про новий раунд перемовин у Парижі. За даними РБК-Україна, з української делегації лишаться Буданов, Арахамія, Умєров, Кислиця, Бевз, Гнатов. Також будуть присутні європейські посадовці.