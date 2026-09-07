Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні

За вказівкою президента США Дональда Трампа американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Метою поїздки було сприяння подальшому діалогу щодо припинення російсько-української війни.

За підсумками зустрічей американська сторона заявила про "суттєвий прогрес". Зокрема, йдеться про узгодження графіка додаткових тристоронніх переговорів.

Водночас конкретних дат або інших деталей щодо майбутніх зустрічей у заяві не навели.

"Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру", - підсумував Віткофф.