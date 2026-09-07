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Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні

17:52 07.09.2026 Пн
1 хв
У команді Трампа розповіли про наступні кроки після зустрічей
aimg Марія Науменко
Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)

Після зустрічей у Москві та Києві американська сторона повідомила про прогрес у мирному процесі та узгодженні графіка наступних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Стіва Віткоффа у соцмережі Х.

За вказівкою президента США Дональда Трампа американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Метою поїздки було сприяння подальшому діалогу щодо припинення російсько-української війни.

За підсумками зустрічей американська сторона заявила про "суттєвий прогрес". Зокрема, йдеться про узгодження графіка додаткових тристоронніх переговорів.

Водночас конкретних дат або інших деталей щодо майбутніх зустрічей у заяві не навели.

"Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру", - підсумував Віткофф.

Нагадуємо, 6 вересня, американська делегаціяї прибула до Києва, де провела кілька раундів перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.

Перед приїздом до української столиці спецпосланці 5 вересня провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі - зустріч тривала понад три години.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжаред КушнерМирні переговориСтів Віткофф