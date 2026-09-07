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Уиткофф заявил о "существенном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине

17:52 07.09.2026 Пн
1 мин
В команде Трампа рассказали о следующих шагах после встреч
aimg Мария Науменко
Фото: спецпредставитель президента США Стив Виткофф (Getty Images)

После встреч в Москве и Киеве американская сторона сообщила о прогрессе в мирном процессе и согласовании графика последующих переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Стива Виткоффа в соцсети Х.

По указанию президента США Дональда Трампа американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. Целью поездки было содействие дальнейшему диалогу о прекращении русско-украинской войны.

По итогам встреч американская сторона заявила о "существенном прогрессе". В частности, речь идет о согласовании графика дополнительных трехсторонних переговоров.

В то же время, конкретных дат или других деталей относительно предстоящих встреч в заявлении не привели.

"Был достигнут существенный прогресс, в частности по согласованию графика дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и добиться длительного и крепкого мира", - подытожил Уиткофф.

Напомним, 6 сентября, американская делегация прибыла в Киев, где провела несколько раундов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед приездом в украинскую столицу спецпосланники 5 сентября провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле - встреча длилась более трех часов.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДжаред КушнерМирные переговорыСтив Уиткофф