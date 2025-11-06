Віткофф заінтригував розширенням Авраамових угод: Axios дізналося деталі

"Сьогодні ввечері ми оголосимо про приєднання ще однієї країни до Авраамових угод і нормалізацію відносин з Ізраїлем", - заявив Віткофф.

При цьому він не уточнив, яка саме країна приєднається до числа арабських і мусульманських держав, які нормалізували відносини з Ізраїлем.

Деталі від Axios

Кореспондент Axios Барак Равід із посиланням на неназваних американських чиновників написав, що йдеться про Казахстан. Очікується, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосить про приєднання до Авраамових угод під час сьогоднішньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Один із високопоставлених американських чиновників розповів Равіду, що хоча Казахстан та Ізраїль підтримують повноцінні дипломатичні відносини вже понад 30 років, цей крок має на меті активізувати Авраамові угоди як рамку співробітництва між Ізраїлем та арабським і мусульманським світом, розроблену під керівництвом США.