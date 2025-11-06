Уиткофф заинтриговал расширением Авраамовых соглашений: Axios узнало детали

Еще одна страна присоединится к Авраамовым соглашениям, которые предусматривают нормализацию отношений с Израилем.
Как передает РБК-Украина, об этом на Американском бизнес форуме заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Сегодня вечером мы объявим о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем", - заявил Уиткофф.
При этом он не уточнил, какая именно страна присоединится к числу арабских и мусульманских государств, которые нормализовали отношения с Израилем.
Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных американских чиновников написал, что речь идет о Казахстане. Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит о присоединении к Авраамовым соглашениям во время сегодняшней встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал Равиду, что хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать Авраамовы соглашения как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром, разработанную под руководством США.
Авраамовы соглашения - это серия договоренностей о нормализации дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020 году. Инициатором соглашений выступили США при посредничестве президента Дональда Трампа.
Первыми участниками стали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан.
Одним из ключевых мотивов подписания соглашений стала смена стратегического подхода в регионе: ряд арабских стран стали рассматривать нормализацию с Израилем как путь к укреплению безопасности и развитию экономики.
Авраамовы соглашения открыли новые возможности для торговли, инвестиций и оборонного взаимодействия между участниками. Однако палестинская проблема не была решена в рамках этих договоренностей.
Напомним, ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в интервью РБК-Украина, что возможность присоединения к Авраамовым соглашениям обсуждают с Сирией, Ливаном и Саудовской Аравией.