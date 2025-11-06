Уиткофф заинтриговал расширением Авраамовых соглашений: Axios узнало детали

"Сегодня вечером мы объявим о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем", - заявил Уиткофф.

При этом он не уточнил, какая именно страна присоединится к числу арабских и мусульманских государств, которые нормализовали отношения с Израилем.

Детали от Axios

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных американских чиновников написал, что речь идет о Казахстане. Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит о присоединении к Авраамовым соглашениям во время сегодняшней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал Равиду, что хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать Авраамовы соглашения как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром, разработанную под руководством США.