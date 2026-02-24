Віткофф поїде до Женеви і зустрінеться з Умєровим: про що говоритимуть

Спецпредставник президента США Стів Віткофф цього тижня відвідає Женеву. Зокрема, він зустрінеться там із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.
Про це Віткофф заявив на зустрічі YES, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я приїжджаю до Женеви з Джаредом (зятем американського лідера Джаредом Кушнером - ред.) цього четверга, ми вилітаємо вночі в середу ввечері", - зазначив він.
За словами Віткоффа, головна мета - переговори з іранцями, щоб вирішити напруженість між країнами дипломатичним шляхом.
"Але я розмовляв із Рустемом (Умєровим - ред.), з яким спілкуюся майже щодня, буквально, і попросив у нього дозволу від президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) на зустріч у Женеві", - додав він.
Спецпредставник уточнив, що мета такої зустрічі - продовжити діалог і вивчити різні варіанти того, як можна укласти мирну угоду.
Віткофф додав, що після цього Умєров може відвідати Флориду.
"І буде тристороння зустріч. Я говорю про тристоронню зустріч між українською делегацією, російською делегацією, а також мною, Джаредом (Кушнером - ред.) і нашими командами, ймовірно, протягом наступних 10 днів", - сказав Віткофф.
Оновлено 22:20
Поінформоване джерело РБК-Україна підтвердило, що у Женеві буде двостороння зустріч представників України та США. Братимуть участь Віткофф та Умєров. Ймовірно до них приєднаються інші представники двох країн.
Нагадаємо, Україна, Росія і США провели вже три раунди мирних переговорів. Головним результатом став обмін полоненими, внаслідок якого 157 українців вдалося повернути на Батьківщину.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, у військовому треку є прогрес, оскільки сторони працюють конструктивно.
Водночас у політичній частині переговорів є складнощі, оскільки компромісу в питанні територій знайдено не було. Росія, як і раніше, вимагає, щоб Україна віддала під її контроль весь Донбас. При цьому Україна не йде на такі поступки агресору.