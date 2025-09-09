ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Віткофф повідомляв владі Катару про майбутню атаку Ізраїлю, - Білий дім

США, Вівторок 09 вересня 2025 21:57
UA EN RU
Віткофф повідомляв владі Катару про майбутню атаку Ізраїлю, - Білий дім Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф за дорученням Дональда Трампа поінформував владу Катару про майбутню атаку Ізраїлю.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

За її словами, Віткофф повідомив Катар перед атакою Ізраїлю.

Левітт додала, що Трамп дуже засмучений місцем сьогоднішнього удару Ізраїлю в Досі, спрямованого проти лідерів ХАМАСу.

"Президент Трамп вважає, що цей нещасний інцидент може стати нагодою для встановлення миру. Президент також поспілкувався з еміром і прем'єр-міністром Катару та подякував їм за підтримку і дружбу з нашою країною. Він запевнив їх, що подібне більше не повториться на їхній території", - зазначила речниця.

Удар Ізраїлю по Катару

Нагадаємо, армія оборони та контррозвідка Ізраїлю сьогодні, 9 вересня, близько 16:00 завдали авіаудару по столиці Катару Доху для ліквідації керівництва ХАМАС.

В ізраїльській армії зазначили, що названі представники керівництва ХАМАС були безпосередніми організаторами операцій угруповання, відповідальними за масові вбивства 7 жовтня 2023 року та за координацію війни проти Ізраїлю.

У ЦАХАЛ підкреслили, що перед завданням удару вжили заходів для зменшення ризику для цивільних, зокрема використали високоточне озброєння та додаткові розвідувальні дані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп нібито схвалив удар Ізраїлю по Досі. Вашингтон знав про такі плани заздалегідь.

Детальніше про удар Ізраїлю по Катару - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Білий дім Катар Дональд Трамп Стів Віткофф
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України