Віткофф повідомляв владі Катару про майбутню атаку Ізраїлю, - Білий дім

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф за дорученням Дональда Трампа поінформував владу Катару про майбутню атаку Ізраїлю.

Як передає РБК-Україна , про це повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу .

"Президент Трамп вважає, що цей нещасний інцидент може стати нагодою для встановлення миру. Президент також поспілкувався з еміром і прем'єр-міністром Катару та подякував їм за підтримку і дружбу з нашою країною. Він запевнив їх, що подібне більше не повториться на їхній території", - зазначила речниця.

Левітт додала, що Трамп дуже засмучений місцем сьогоднішнього удару Ізраїлю в Досі, спрямованого проти лідерів ХАМАСу.

За її словами, Віткофф повідомив Катар перед атакою Ізраїлю.

Удар Ізраїлю по Катару

Нагадаємо, армія оборони та контррозвідка Ізраїлю сьогодні, 9 вересня, близько 16:00 завдали авіаудару по столиці Катару Доху для ліквідації керівництва ХАМАС.

В ізраїльській армії зазначили, що названі представники керівництва ХАМАС були безпосередніми організаторами операцій угруповання, відповідальними за масові вбивства 7 жовтня 2023 року та за координацію війни проти Ізраїлю.

У ЦАХАЛ підкреслили, що перед завданням удару вжили заходів для зменшення ризику для цивільних, зокрема використали високоточне озброєння та додаткові розвідувальні дані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп нібито схвалив удар Ізраїлю по Досі. Вашингтон знав про такі плани заздалегідь.

