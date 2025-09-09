ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Уиткофф сообщал властям Катара о предстоящей атаке Израиля, - Белый дом

США, Вторник 09 сентября 2025 21:57
UA EN RU
Уиткофф сообщал властям Катара о предстоящей атаке Израиля, - Белый дом Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

По ее словам, Уиткофф уведомил Катар перед атакой Израиля.

Левитт добавила, что Трамп очень расстроен местом сегодняшнего удара Израиля в Дохе, направленного против лидеров ХАМАСа.

"Президент Трамп считает, что этот несчастный инцидент может стать возможностью для установления мира. Президент также пообщался с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории", - отметила пресс-секретарь.

Удар Израиля по Катару

Напомним, армия обороны и контрразведка Израиля сегодня, 9 сентября, около 16:00 нанесли авиаудар по столице Катара Дохе для ликвидации руководства ХАМАС.

В израильской армии отметили, что названные представители руководства ХАМАС были непосредственными организаторами операций группировки, ответственными за массовые убийства 7 октября 2023 года и за координацию войны против Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед задачей удара приняли меры для уменьшения риска для гражданских, в частности использовали высокоточное вооружение и дополнительные разведывательные данные.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил удар Израиля по Дохе. Вашингтон знал о таких планах заранее.

Подробнее об ударе Израиля по Катару - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Белый дом Катар Дональд Трамп Стив Уиткофф
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины