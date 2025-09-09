Уиткофф сообщал властям Катара о предстоящей атаке Израиля, - Белый дом

Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга .

"Президент Трамп считает, что этот несчастный инцидент может стать возможностью для установления мира. Президент также пообщался с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории", - отметила пресс-секретарь.

Левитт добавила, что Трамп очень расстроен местом сегодняшнего удара Израиля в Дохе, направленного против лидеров ХАМАСа.

По ее словам, Уиткофф уведомил Катар перед атакой Израиля.

Удар Израиля по Катару

Напомним, армия обороны и контрразведка Израиля сегодня, 9 сентября, около 16:00 нанесли авиаудар по столице Катара Дохе для ликвидации руководства ХАМАС.

В израильской армии отметили, что названные представители руководства ХАМАС были непосредственными организаторами операций группировки, ответственными за массовые убийства 7 октября 2023 года и за координацию войны против Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед задачей удара приняли меры для уменьшения риска для гражданских, в частности использовали высокоточное вооружение и дополнительные разведывательные данные.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил удар Израиля по Дохе. Вашингтон знал о таких планах заранее.

Подробнее об ударе Израиля по Катару - читайте в материале РБК-Украина.