Віткофф після зустрічі з Путіним анонсував новий раунд тристоронніх переговорів

Спецпредставник США Стів Віткофф після зустрічі із російським диктатором у четвер, 12 листопада, заявив про домовленість щодо нового раунду тристоронніх переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Я думаю, прогресу досягнуто. Я думаю, його було досягнуто сьогодні вранці. Люди не думали, що ми відновимо тристоронні переговори. Ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч", - заявив він.
Крім того, спецпредставник США повідомив, що до наступних переговорів щодо війни в Україні приєднаються представники європейських країн.
"Вони наші партнери, і для них важливо брати участь", - заявив він.
На зустрічі з диктатором Віткофф висловив бажання, щоб представники країн ЄС приєдналися до наступного раунду переговорів.
"Європейці хочуть, щоб ця війна справді закінчилася і щоб після неї настав тривалий мир", - підкреслив зять американського лідера Джаред Кушнер.
У відповідь Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не заперечувала проти ведення діалогу" з Європою.
"Ви хочете, щоб цей мир був міцним і довготривалим, і я підтверджую, що поділяю це бажання, і сказав би навіть більше. Я хочу, щоб цей мир був вічним, назавжди", - заявив російський диктатор.
Нагадаємо, Віткофф заявив, що планує обговорити з президентом Володимиром Зеленським підсумки переговорів з російським диктатором та переконати обрати шлях завершення війни.
Зазначимо, 12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із Володимиром Путіним у Москві. Під час переговорів обговорювали результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, присвяченої врегулюванню війни в Україні.