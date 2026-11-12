Віткофф після зустрічі з Путіним анонсував новий раунд тристоронніх переговорів

"Я думаю, прогресу досягнуто. Я думаю, його було досягнуто сьогодні вранці. Люди не думали, що ми відновимо тристоронні переговори. Ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч", - заявив він.

Крім того, спецпредставник США повідомив, що до наступних переговорів щодо війни в Україні приєднаються представники європейських країн.

"Вони наші партнери, і для них важливо брати участь", - заявив він.

На зустрічі з диктатором Віткофф висловив бажання, щоб представники країн ЄС приєдналися до наступного раунду переговорів.

"Європейці хочуть, щоб ця війна справді закінчилася і щоб після неї настав тривалий мир", - підкреслив зять американського лідера Джаред Кушнер.

У відповідь Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не заперечувала проти ведення діалогу" з Європою.

"Ви хочете, щоб цей мир був міцним і довготривалим, і я підтверджую, що поділяю це бажання, і сказав би навіть більше. Я хочу, щоб цей мир був вічним, назавжди", - заявив російський диктатор.