Віткофф підтвердив поїздку до Саудівської Аравії на переговори з росіянами

Спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф підтвердив поїздку до Саудівської Аравії на переговори про завершення війни в Україні. Він вирушає вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
Зазначимо, Віткофф займається координацією цих питань із російською стороною. За його словами, до Саудівської Аравії він вирушить увечері.
"Я вирушу ввечері. Разом із радником із національної безпеки (Майком Волтцем, - ред.), і ми проводитимемо зустрічі за вказівкою президента, і, сподіваюся, нам вдасться домогтися справді гарного прогресу", - зазначив він.
Його слова стали першим офіційним підтвердженням того, що переговори відбудуться.
Майбутні переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших особистих зустрічей російськими та американськими офіційними особами за останні роки. Вони мають передувати зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Віткофф також відкинув припущення, що українську сторону виключено з переговорів, хоча й не сказав, чи запрошували делегацію з Києва.
"Я не думаю, що йдеться про виключення кого-небудь. Насправді, йдеться про те, щоб включити всіх", - додав він.
Нагадаємо, раніше західні медіа писали про те, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори, темою яких стане завершення війни в Україні. Спочатку передбачалося, що на зустрічі може бути й українська делегація, але офіційний Київ спростував це.
За даними Bloomberg, переговорники в Ер-Ріяді мають намір підготувати зустріч Трампа з Путіним, яка може відбутися до кінця лютого.
Офіс президента України заявляє, що українська сторона не візьме участі в переговорах, тому що обговорювати нічого і для початку хотіла б узгодити позицію з Вашингтоном.
Тим часом до Ер-Ріяда вирушила урядова делегація з Києва, яка готуватиме візит Зеленського, але, за його словами, з інших питань.
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