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Переговори про Україну в Саудівській Аравії стартують найближчими днями, - Reuters

Саудівська Аравія, Неділя 16 лютого 2025 10:11
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Переговори про Україну в Саудівській Аравії стартують найближчими днями, - Reuters Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Офіційні особи США і Росії з'їдуться до Саудівської Аравії, щоб почати переговори щодо України. Зустріч має відбутися найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що переговори будуть спрямовані "на припинення майже трирічної війни Москви проти України". Про це журналістам повідомили в суботу, 15 лютого, американський законодавець і джерело, знайоме з планами.

Крім того, представник США Майкл Маккол розповів агентству Reuters, що держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушать до Саудівської Аравії.

"Поки не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться", - йдеться у статті.

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Маккол заявив, що метою переговорів є організація зустрічі президента США Дональда Трампа, глави Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, "щоб нарешті принести мир і покласти край цьому конфлікту".

Джерело, обізнане про плани, підтвердило заплановані переговори в Саудівській Аравії між офіційними особами США і Росії.

Переговори Росії та США в Саудівській Аравії

15 лютого Politico повідомило, що команда президента США Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії. До цього Bloomberg писав, що зустріч делегацій Росії та США з цього приводу відбудеться в Саудівській Аравії наступного тижня.

Крім того, ще 14 лютого повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію і Туреччину. При цьому зустріч із росіянами відкидали.

Також президент України Володимир Зеленський, який у п'ятницю зустрівся з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Німеччині, заявив, що Україну не було запрошено на переговори в Саудівській Аравії, і Київ не буде взаємодіяти з Москвою без консультацій зі стратегічними партнерами.

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