"Віткофф має піти". Республіканці обурені його роллю в переговорах щодо України

Позиція спецпосланця президента США Стіва Віткоффа викликає дедалі більше запитань. Дійшло до того, що республіканці не проти зняти його з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як Віткофф порушив процедури безпеки

Порушуючи звичайні процедури безпеки, Віткофф запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії, у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустріччю в Білому домі.

За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, це викликало тривогу в Білому домі та Держдепартаменті.

"Чиновники США уникають приймати у себе чиновників із Росії, яка має розвинені розвідувальні можливості. У підсумку вечерю було перенесено, і вона відбулася в Білому домі", - пишуть журналісти.

Чому республіканці обурені через Віткоффа

Віткофф отримав деяку підтримку з боку скептиків із Республіканської партії з приводу України, однак його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що "адміністрація Трампа занадто різко повернулася до Москви".

За словами людини, знайомої з перебігом розмов, "деякі республіканці були настільки занепокоєні явною проросійською позицією Віткоффа в інтерв'ю Такеру Карлсону" (відбулося наприкінці березня, - ред.), що згодом кілька людей подзвонили раднику з національної безпеки Майку Волтцу та держсекретареві Марко Рубіо, щоб висловити своє невдоволення.

Обговорення звільнення Віткоффа з посади спецпосланця

За словами двох американських чиновників і більш ніж десятка інших людей, знайомих із внутрішніми обговореннями адміністрації Трампа, включно із західними дипломатами, деякі американські та європейські чиновники занепокоєні тим, що, "поки Віткофф слідує стратегії Трампа, росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів".

"Віткофф повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце", - йдеться в листі від 26 березня від Еріка Левіна, великого спонсора-республіканця.

Лист, надісланий групі, до якої входять спонсори-республіканці, і переглянутий Reuters, був написаний після інтерв'ю Карлсону і виступу на Fox News, і критикував Віткоффа за вихваляння Путіна.

Що думають про Віткоффа демократи та Європа

Демократи також не задоволені поточним станом справ.

"Віткофф і Трамп скоїли смертний гріх дипломатії: вони виставили напоказ своє відчайдушне бажання укласти угоду", - заявив Нед Прайс, колишній прессекретар Держдепартаменту за президента Джо Байдена.

У союзників США суперечки та відсутність прогресу на шляху до мирної угоди посилюють відчуття, що "у США немає чіткого плану щодо припинення війни в Україні".

Два європейські чиновники, які нещодавно контактували з адміністрацією США, заявили, що на переговорну групу чиниться тиск з метою якнайшвидшого отримання результатів, і їх непокоїть, що США можуть не тільки вжити заходів, здатних підірвати Україну, а й власну архітектуру безпеки Європи.

"Чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що їхні переговори не принесли їм упевненості, і вони не вважають, що в американської сторони є чіткі кінцеві цілі", - зазначають журналісти.

Два високопоставлених західних дипломати, які підтримують зв'язок з адміністрацією США, заявили, що, на їхню думку, у Вашингтона немає "чіткого плану" щодо того, як рухатися вперед і що робити, якщо Росія продовжить відкладати рішення щодо перемир'я.

"Іноді ми чуємо суперечливі речі від різних частин адміністрації. Це також посилює відчуття, що тут немає жодного реального плану", - сказав один із дипломатів, який говорив на умовах анонімності.