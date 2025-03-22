Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф дав інтерв'ю скандальному ведучому Такеру Карлсону. Віткофф говорив про Україну, зокрема, про перемир'я, вступ в НАТО та "центральне питання" війни.

Про ще саме говорив спецпредставник президента США Дональда Трампа - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Стів Віткофф - спецпредставник президента США з питань Близького Сходу та учасник процесу врегулювання війни РФ проти України. У Білому домі пояснювали, що Віткофф відповідає за контакти з російською стороною. З моменту свого призначення він двічі літав до Москви.

Спецпредставник Трампа дав інтерв'ю скандальному колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону. Останній раніше неодноразово повторював російські пропагандистські тези щодо України.

Карлсон відомий також тим, що під час повномасштабної війни записав інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним, а також главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.



Про перемир'я

Віткофф заявив, що ціль нинішніх переговорів США та України - це встановлення 30-денного припинення вогню. Після цього будуть обговорювати постійний режим тиші.

"Кінцевою метою є 30-денне припинення вогню, протягом якого ми будемо обговорювати постійне припинення вогню. Ми недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з’ясувати, якими є всі умови на полі бою", - сказав він.

Спецпосланник США також зазначив, що сторони до цього ніколи не обговорювали припинення вогню.

"Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на взаємні удари в Чорному морі. Це буде реалізовано впродовж наступного тижня. Є деякі подробиці, які слід обговорити, однак це стало частиною цієї розмови. Це дуже важливі речі", - сказав він.

"Центральне питання" війни

Говорячи про окуповані території України, Стів Віткофф сказав, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони". На його думку, мова йде про: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

"Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії. На мою думку, саме це - ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього", - заявив Віткофф.

При обговоренні Такер Карлсон перебив Віткоффа та сказав: "І Росія контролює їх. Насправді, деякі з цих територій зараз з російської точки зору є частиною Росії".

"Правильно. Все правильно. Але це завжди було проблемою. Так, і про це ніхто не хоче говорити. Це слон у кімнаті", - відповів на це представник Трампа.

На його думку, "слон у кімнаті" - це "конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися своєю територією".

"Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи закінчиться це? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це центральне питання в конфлікті. Абсолютно точно", - додав Віткофф.

Варто зазначити, що станом на березень 2025 року під російською окупацією знаходяться території Донбаської, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, а також півострів Крим.

НАТО і гарантії для України

За словами Віткоффа, українська сторона нібито фактично погодилася з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм: "Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука, Єрмак - я вважаю, що вони вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом НАТО".

Але Віткофф зазначив, що питання надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу - це відкрите питання.

"Багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту - чи то від США, чи від європейських держав - навіть без повноправного членства в Альянсі. І я думаю, що це - тема для обговорення", - заявив він.

Однак спецпредставник Трампа фактично відкинув членство України в Альянсі, якщо буде укладена мирна угода з Росією.

"Але загалом вже визнано: якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО. Мені здається, це вже прийнято як факт", - вважає Віткофф.

Зустріч Трампа і Путіна

Віткофф заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в найближчі кілька місяців.

"Я - посланець президента. А президент мав чудові відносини з Путіним у свій перший термін. Тому я вважаю, що Путін розумів: зараз буде важко, щоб сам президент приїхав до Росії. Я думаю, що вони зустрінуться в найближчі місяці", - сказав Віткофф.

Також він розповів, що Путін передав Трампу портрет, який намалював "провідний російський художник" і попросив Віткоффа передати його.

"Путін розповів мені історію, Такере, про те, як після того, як у президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся зі священником і молився за Трампа. Не тому, що той - президент США, а тому, що він - його друг, і він молився за друга", - сказав Віткофф.

Про вибори в Україні

Під час Стів Віткофф висловив переконання, що вибори в Україні будуть проведені.

"Так, вони будуть. Вони на це погодилися. В Україні будуть вибори. І я погоджуюся з тобою, я думаю, Зеленський робить усе можливе", - заявив він.

При цьому спецпредставник американського президента повторив, що РФ вважає чинного президента України Володимира Зеленського "не достатньо легітимним", щоб укладати мирну угоду.

"Російська позиція полягає в тому, що Зеленський не обраний, а отже, вони не можуть підписувати з ним жодну угоду", - заявив Віткофф.