Віткофф і Кушнер зустрінуться з командою України та ЄС, щоб обговорити деескалацію з РФ

Два джерела розповіли йому, що зустріч буде сьогодні ввечері у Нью-Йорку, 22 вересня (по Києву це вже, ймовірно, буде перехід у ніч проти 23 вересня).

Зокрема, за їхніми словами, з американського боку будуть спецпосланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер, і вони мають намір обговорити з Україною та представники трьох країн Європи українські пропозиції щодо деескалації війни, розв'язаної Росією.

"Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською переговорною командою та радниками з національної безпеки Великобританії, Франції та Німеччини для обговорення українських пропозицій щодо угоди про деескалацію конфлікту з Росією", - йдеться у пості.

Оновлено о 23:52

Поінформоване джерело РБК-Україна підтвердило, що сьогодні увечері за американським часом має відбутись зустріч на рівні радників з Віткоффом, Кушнером та представниками Е3.

Також за словами джерела, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа було досягнуто певне просування у питанні ліцензій на Patriot.

Щодо решти важливих питань, наразі м'яч на полі Росії, однак російська сторона поки утримується від відповідей.