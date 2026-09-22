Віткофф і Кушнер зустрінуться з командою України та ЄС, щоб обговорити деескалацію з РФ

Сьогодні спецпредставники президента США Дональда Трампа зустрінуться з делегаціями України та ЄС, щоб обговорити пропозиції щодо деескалації війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х.
Два джерела розповіли йому, що зустріч буде сьогодні ввечері у Нью-Йорку, 22 вересня (по Києву це вже, ймовірно, буде перехід у ніч проти 23 вересня).
Зокрема, за їхніми словами, з американського боку будуть спецпосланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер, і вони мають намір обговорити з Україною та представники трьох країн Європи українські пропозиції щодо деескалації війни, розв'язаної Росією.
"Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською переговорною командою та радниками з національної безпеки Великобританії, Франції та Німеччини для обговорення українських пропозицій щодо угоди про деескалацію конфлікту з Росією", - йдеться у пості.
Оновлено о 23:52
Поінформоване джерело РБК-Україна підтвердило, що сьогодні увечері за американським часом має відбутись зустріч на рівні радників з Віткоффом, Кушнером та представниками Е3.
Також за словами джерела, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа було досягнуто певне просування у питанні ліцензій на Patriot.
Щодо решти важливих питань, наразі м'яч на полі Росії, однак російська сторона поки утримується від відповідей.
Нагадаємо, що питання завершення війни в Україні просувається складно, однак не виключено, що між сторонами, які воюють, може бути досягнуте енергетичне перемир'я.
Зокрема, останніми тижнями президент США Дональд Трамп заявляв, що нібито через удари України по НПЗ Росії зростає ціна на паливо та дизель у світі, у зв'язку з чим він закликає припинити удари.
На цьому тлі українська сторона заявляла, що готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія перестане атакувати українські об'єкти.
До слова, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях Генасамблеї ООН із Трампом, після чого поспілкувався з журналістами. Під час спілкування з пресою він назвав чітку умову для припинення ударів по енергооб'єктах сторін.
"Якщо вони не хочуть, щоб ми по їхніх нафтопереробних потужностях завдавали ударів, то нехай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді залишимо ваше", - зазначив він.
Також український президент додав, що сьогодні не звучало закликів до того, щоб Україна в односторонньому порядку припинила удари.