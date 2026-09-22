Уиткофф и Кушнер встретятся с командой Украины и ЕС, чтобы обсудить деэскалацию с РФ

Сегодня спецпредставители президента США Дональда Трампа встретятся с делегациями Украины и ЕС, чтобы обсудить предложения по деэскалации войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.
Два источника рассказали ему, что встреча будет сегодня вечером в Нью-Йорке, 22 сентября (по Киеву это уже, вероятно, будет переход в ночь на 23 сентября).
В частности, по их словам, с американской стороны будут спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, и они намерены обсудить с Украиной и представители трех стран Европы украинские предложения по деэскалации войны, развязанной Россией.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии для обсуждения украинских предложений по соглашению о деэскалации конфликта с Россией", - говорится в посте.
Обновлено в 23:52
Осведомленный источник РБК-Украина подтвердил, что сегодня вечером по американскому времени должна состояться встреча на уровне советников с Уиткоффом, Кушнером и представителями Е3.
Также, по словам источника, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа был достигнут определенный прогресс в вопросе лицензий на Patriot.
Что касается остальных важных вопросов, сейчас мяч на стороне России, однако российская сторона пока воздерживается от ответов.
Напомним, что вопрос завершения войны в Украине продвигается с трудом, однако не исключено, что между воюющими сторонами может быть достигнуто энергетическое перемирие.
В частности, в последние недели президент США Дональд Трамп заявлял, что якобы из-за ударов Украины по НПЗ России растет цена на топливо и дизель в мире, в связи с чем он призывает прекратить удары.
На этом фоне украинская сторона заявляла, что готова к энергетическому перемирию, если Россия перестанет атаковать украинские объекты.
К слову, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с Трампом, после чего пообщался с журналистами. В ходе общения с прессой он назвал четкое условие для прекращения ударов по энергообъектам сторон.
"Если они не хотят, чтобы мы на их нефтеперерабатывающие мощности нападали, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на это наше, мы тогда оставим ваше", - отметил он.
Также украинский президент добавил, что сегодня не звучало призывов о том, что Украина должна остановить удары в одностороннем порядке.