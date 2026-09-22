Уиткофф и Кушнер встретятся с командой Украины и ЕС, чтобы обсудить деэскалацию с РФ

Два источника рассказали ему, что встреча будет сегодня вечером в Нью-Йорке, 22 сентября (по Киеву это уже, вероятно, будет переход в ночь на 23 сентября).

В частности, по их словам, с американской стороны будут спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, и они намерены обсудить с Украиной и представители трех стран Европы украинские предложения по деэскалации войны, развязанной Россией.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии для обсуждения украинских предложений по соглашению о деэскалации конфликта с Россией", - говорится в посте.

Обновлено в 23:52

Осведомленный источник РБК-Украина подтвердил, что сегодня вечером по американскому времени должна состояться встреча на уровне советников с Уиткоффом, Кушнером и представителями Е3.

Также, по словам источника, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа был достигнут определенный прогресс в вопросе лицензий на Patriot.

Что касается остальных важных вопросов, сейчас мяч на стороне России, однако российская сторона пока воздерживается от ответов.