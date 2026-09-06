Віткофф і Кушнер зробили перші заяви у Києві

Після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським американські представники розповіли про свої враження від візиту та переговорів.

Віткофф подякував президенту за гостинність і зазначив, що поїздка до України була "чудовою". За його словами, американська сторона провела змістовну розмову з українськими представниками та планує залишатися в Україні стільки, скільки буде потрібно.

"У нас відбулася дуже значуща, змістовна та важлива розмова. Ми дуже натхнені. Ми плануємо залишатися тут стільки, скільки буде потрібно", - заявив Віткофф.

Що Трамп говорить про мир в Україні

Кушнер зі свого боку передав Зеленському повагу від президента США Дональда Трампа.

Він наголосив, що Трамп вважає нинішню ситуацію складною, оскільки йдеться не лише про завершення війни, а й про створення умов для довгострокового миру.

За словами Кушнера, американський президент хоче, щоб після завершення війни Україна могла використати свій потенціал для відновлення та розвитку.

"Трамп дуже цього хотів би. Він не боїться складних завдань - чим складніше завдання, тим наполегливіше треба працювати й віддавати все, що в тебе є", - додав Кушнер.

Він також заявив, що Трамп прагне припинити смерті, а після цього відновити інвестиції та економічну співпрацю, які мають сприяти процвітанню України та Європи.

Окремо Кушнер подякував партнерам з Німеччини та Франції, а також Світовому банку за співпрацю.

Переговори продовжаться

"Ми сподіваємося, що за підсумками цієї поїздки ми знайдемо новий шлях до миру", - заявив представник США.

За його словами, зустрічі з українськими представниками фактично заплановані на кожен день, тому переговорний процес має продовжуватися.

"Тож ми постійно рухаємося вперед, щоб досягти миру", - підсумував Кушнер.