Уиткофф и Кушнер сделали первые заявления в Киеве

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американские представители рассказали о своих впечатлениях от визита и переговоров.

Уиткофф поблагодарил президента за гостеприимство и отметил, что поездка в Украину была "прекрасной". По его словам, американская сторона провела содержательный разговор с украинскими представителями и планирует оставаться в Украине столько, сколько потребуется.

"У нас состоялся очень значимый, содержательный и важный разговор. Мы очень вдохновлены. Мы планируем оставаться здесь столько, сколько потребуется", - заявил Уиткофф.

Что Трамп говорит о мире в Украине

Кушнер со своей стороны передал Зеленскому уважение от президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что Трамп считает сложившуюся ситуацию сложной, поскольку речь идет не только о завершении войны, но и о создании условий для долгосрочного мира.

По словам Кушнера, американский президент хочет, чтобы по завершении войны Украина могла использовать свой потенциал для восстановления и развития.

"Трамп очень этого хотел бы. Он не боится сложных задач – чем сложнее задача, тем настойчивее нужно работать и отдавать все, что у тебя есть", – добавил Кушнер.

Он также заявил, что Трамп стремится прекратить смерть, а затем возобновить инвестиции и экономическое сотрудничество, которые должны способствовать процветанию Украины и Европы.

Отдельно Кушнер поблагодарил партнеров из Германии и Франции, а также Всемирный банк за сотрудничество.

Переговоры продолжатся

"Мы надеемся, что по итогам этой поездки мы найдем новый путь к миру", – заявил представитель США.

По его словам, встречи с украинскими представителями фактически запланированы каждый день, поэтому переговорный процесс должен продолжаться.

"Поэтому мы постоянно двигаемся вперед, чтобы достичь мира", - подытожил Кушнер.