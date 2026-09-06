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Уиткофф и Кушнер сделали первые заявления в Киеве

18:34 06.09.2026 Вс
2 мин
Что хотят США от переговоров и каким видят будущий мир в Украине?
aimg Мария Науменко
Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с Зеленским в Киеве (Влад Нестеров/РБК-Украина)

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве сделали первые заявления о переговорах и дальнейшем пути к миру.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американские представители рассказали о своих впечатлениях от визита и переговоров.

Уиткофф поблагодарил президента за гостеприимство и отметил, что поездка в Украину была "прекрасной". По его словам, американская сторона провела содержательный разговор с украинскими представителями и планирует оставаться в Украине столько, сколько потребуется.

"У нас состоялся очень значимый, содержательный и важный разговор. Мы очень вдохновлены. Мы планируем оставаться здесь столько, сколько потребуется", - заявил Уиткофф.

Что Трамп говорит о мире в Украине

Кушнер со своей стороны передал Зеленскому уважение от президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что Трамп считает сложившуюся ситуацию сложной, поскольку речь идет не только о завершении войны, но и о создании условий для долгосрочного мира.

По словам Кушнера, американский президент хочет, чтобы по завершении войны Украина могла использовать свой потенциал для восстановления и развития.

"Трамп очень этого хотел бы. Он не боится сложных задач – чем сложнее задача, тем настойчивее нужно работать и отдавать все, что у тебя есть", – добавил Кушнер.

Он также заявил, что Трамп стремится прекратить смерть, а затем возобновить инвестиции и экономическое сотрудничество, которые должны способствовать процветанию Украины и Европы.

Отдельно Кушнер поблагодарил партнеров из Германии и Франции, а также Всемирный банк за сотрудничество.

Переговоры продолжатся

"Мы надеемся, что по итогам этой поездки мы найдем новый путь к миру", – заявил представитель США.

По его словам, встречи с украинскими представителями фактически запланированы каждый день, поэтому переговорный процесс должен продолжаться.

"Поэтому мы постоянно двигаемся вперед, чтобы достичь мира", - подытожил Кушнер.

Затем Владимир Зеленский проведет расширенные переговоры не только с американскими посланниками, но и с участием европейских партнеров для согласования общей дипломатической позиции.

Все, что известно о переговорах в настоящее время, читайте в материале РБК-Украина "Уиткофф и Кушнер в Украине. Что известно о первом визите посланцев Трампа в Киев".

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