Нагадаємо, європейські союзники України зберуться сьогодні в Берліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Час зустрічі обрали так, щоб оперативно підготувати спільну відповідь на можливі заяви після переговорів Дональда Трампа в Китаї.

У зустрічі "коаліції охочих" візьмуть участь лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.

Головною темою стане підтвердження зобов'язань щодо надійних і юридично зобов'язуючих гарантій безпеки для України.