Американская делегация проведет переговоры в ходе встречи "Коалиции желающих" в Германии.

По словам Кушнера, основная цель саммита состоит в усилении координации действий между США, Украиной и европейскими союзниками.

Стороны стремятся согласовать общий подход к ключевым элементам будущего мира и подготовить повестку дня следующего раунда мирных переговоров.

Отдельное внимание во время встречи в Берлине планируется уделить послевоенной архитектуре безопасности.

В частности, создание надежных гарантий безопасности для Украины и более широких механизмов, которые укрепят стабильность в Европе и снизят риск возникновения конфликтов в будущем.

"Президент Дональд Трамп настроен как можно быстрее покончить с этой ужасной войной и обеспечить устойчивый мир, который будет обеспечивать безопасность Европе", - отметил Кушнер.