Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg

За словами співрозмовників агентства, поїздка може відбутися вже цього місяця, однак плани поки що не є остаточними, а строки можуть змінитися через події в Ірані, де понад два тижні тривають масштабні заворушення.

У Білому домі заперечують домовленості

Водночас представник Білого дому заявив, що наразі така зустріч не запланована. Кремль, у свою чергу, не відповів на запит журналістів щодо можливих переговорів.

Одне з джерел Bloomberg зазначає, що ключовою перешкодою залишається невизначеність щодо зацікавленості самого Путіна у повторній зустрічі з американськими посланцями.

Прогрес у мирному плані - 90%

Водночас представники США та України заявляють про значний прогрес у реалізації 20-пунктного плану припинення бойових дій. За їхніми оцінками, близько 90% пунктів уже узгоджені, однак низка принципових питань досі залишається відкритою.

Позиції Москви і Києва залишаються протилежними

Кремль наполягає на виведенні українських військ з територій східного Донбасу, які російські сили не змогли захопити. Київ натомість пропонує заморозити поточну лінію фронту або здійснити взаємне відведення військ для створення буферної зони.

Також Москва виступає проти розміщення військ НАТО в Україні та вимагає міжнародного визнання окупованих територій російськими.

Запорізька АЕС і заморожені активи

Серед інших невирішених питань - контроль над Запорізькою АЕС, захопленою російськими військами, а також доля близько 300 млрд доларів заморожених активів Центрального банку РФ.

Гарантії безпеки і відбудова України

За даними джерел, американські чиновники планують представити Путіну та його команді оновлені проєкти мирних домовленостей. Очікується, що ключовими темами обговорень стануть гарантії безпеки для України, які нададуть США та Європа, а також післявоєнна відбудова країни.