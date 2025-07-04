Віткофф хоче скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico

Як пише видання, дебати щодо санкцій та економічної співпраці з РФ розпалюють адміністрацію Трампа.

За словами двох джерел Politico, Віткофф хоче, щоб США скасували енергетичні санкції проти Росії. Проте міністр внутрішніх справ Дуг Бургам хоче витіснення Москви, щоб звільнити місце для більшого імпорту зі США.

Видання зазначає, що енергетичний сектор Європи є центром потенційної співпраці США та Росії. Москва веде переговори з Вашингтоном щодо відновлення "Північного потоку", заохочуючи можливостями для американських інвесторів.

Проте, як пише Politico, це викликає занепокоєння в Брюсселі.

Посадовець ЄС у коментарі виданню сказав, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін "хочуть розділити європейський енергетичний ринок і створити [окремі] сфери впливу".