Уиткофф хочет отмены энергетических санкций против России, - Politico

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф хочет отмены санкций против энергетики России. Однако не все в администрации Дональда Трампа поддерживают это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, дебаты по санкциям и экономическому сотрудничеству с РФ разжигают администрацию Трампа.
По словам двух источников Politico, Уиткофф хочет, чтобы США отменили энергетические санкции против России. Однако министр внутренних дел Дуг Бургам хочет вытеснения Москвы, чтобы освободить место для большего импорта из США.
Издание отмечает, что энергетический сектор Европы является центром потенциального сотрудничества США и России. Москва ведет переговоры с Вашингтоном по восстановлению "Северного потока", поощряя возможностями для американских инвесторов.
Однако, как пишет Politico, это вызывает беспокойство в Брюсселе.
Чиновник ЕС в комментарии изданию сказал, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин "хотят разделить европейский энергетический рынок и создать [отдельные] сферы влияния".
Напомним, что европейские лидеры заявляли о готовности усилить санкции против России, если та откажется от прекращения огня и шагов к миру. Однако до сих пор ограничения не были введены.
Ранее Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. По словам журналиста Рикарда Йозвяка, новые санкции могу принять в ближайшие дни.
Также президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает санкции против России. Однако соответствующего шага еще не было сделано. Хотя сенаторы подготовили законопроект с жесткими санкциями против РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Запад объяснял отказ вводить санкции против России тем, что Украина отказалась от мобилизации граждан в возрасте 18-24 лет.
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