Віткофф: гарантії для України за 5-ю статтею НАТО без вступу в Альянс - відкрите питання

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають несумісним вступ України в НАТО з мирною угодою з РФ. Але надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу - це предмет дискусій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа в інтерв'ю Такеру Карлсону.
За словами Віткоффа, українська сторона нібито фактично погодилася з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм.
"Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука, Єрмак - я вважаю, що вони вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом НАТО", - сказав він.
При цьому спецпредставник Дональда Трампа зазначив, що гарантії для України за 5-ю статтею Договору альянсу про колективну оборону без вступу є предметом дискусій.
"Багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту - чи то від США, чи від європейських держав - навіть без повноправного членства в Альянсі. І я думаю, що це - тема для обговорення", - заявив Віткофф.
Він також наголосив, що "якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО".
Нагадаємо, 5-та стаття НАТО передбачає, що напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, і країни НАТО зобов’язані надати допомогу. Це ключовий принцип колективної оборони. Вперше статтю застосували після терактів у США 11 вересня 2001 року.
Нагадаємо, під час повномасштабної війни Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Це стало значним кроком євроатлантичної інтеграції України.
Проте Альянс не надав Україні офіційне запрошення на вступ. В НАТО наголошують, що двері для України "відкриті", але під час війни членство неможливе.
Президент Володимир Зеленський наголошував, що запрошення України в НАТО стало б гарантією безпеки для стримування Росії у майбутньому. Це є одним з ключових пунктів плану перемоги, який розробила Україна.
Втім, в адміністрації Дональда Трампа відкидають можливість вступу України в НАТО. Зокрема, голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що США вважають не реалістичним членство України в Альянсі.
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