"Витісняємо ворожі сили". Сирський підтвердив висадку десанту ГУР до Покровська

Сирський поінформував, що знову був на фронті та відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Зокрема, заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб.

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", - пише він.

Станом на зараз продовжується комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська. В операції приймають участь різні війська, включаючи ГУР МО України.

"Основний тягар - на плечах підрозділів Збройних сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України", - сказано у дописі.

Сирський наголосив, що росіяни у Покровську платять найдорожчу ціну, щоб виконати завдання диктатора Володимира Путіна щодо окупації українського Донбасу.

"Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо", - інформує головнокомандувач ЗСУ.

Він вкотре наголосив, що в нинішнім складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань.

"Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА. Дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій", - резюмував Сирський.

Нагадаємо, що вчора з самого вечора у ЗМІ була інформація, що спецрозділи та авіація ГУР МО розпочали складну десантну операцію у Покровську. Зокрема, на місці перебував та керував нею особисто очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Наразі Сирський опублікував фото, де видно як його, так і Буданова, що підтверджує присутність керівника ГУР на місці подій.