UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Витік зображень показав несподіваний дизайн Galaxy S26 у стилі iPhone 17 (фото)

Samsung готує Qi2 і дизайн у стилі iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У мережі з'явилися нові витоки серії Galaxy S26, і, судячи зі знімків, Samsung готує одразу дві важливі зміни: впровадження магнітів Qi2 і дизайн, схожий з очікуваним iPhone 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал 9to5Google.

Що відомо

З чуток, лінійка Galaxy S26 включатиме три моделі: базовий Galaxy S26 Pro, топовий Galaxy S26 Ultra і проміжний Galaxy S26 Edge, який замінить версію Galaxy S26+.

Знімки макетів, опубліковані інсайдером Сонні Діксоном, демонструють передбачуваний дизайн новинок. Galaxy S26 Pro і Galaxy S26 Ultra зовні схожі на попередників із серії S25, але отримали новий блок камер, що нагадує нещодавно показаний у Galaxy Z Fold 7.

Третій пристрій на зображенні імовірно є Galaxy S26 Edge (фото: X/ @Sonny Dickson)

Особливу увагу привертає круглий отвір на задній панелі - ймовірно, це місце для котушки бездротової зарядки і натяк на використання магнітів Qi2.

Galaxy S26 Edge має зовсім інший вигляд. Замість звичного модуля камери компанія використовувала блок, розтягнутий на всю ширину задньої панелі, що сильно нагадує передбачуваний дизайн iPhone 17.

Такий крок не викликає подиву, оскільки Edge замислювався як відповідь на iPhone 17 Air і мав підкреслити конкуренцію з Apple.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhoneSamsung