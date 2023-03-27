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Сайт Національної асамблеї Франції зазнав кібератаки проросійських хакерів

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Париж, Понеділок 27 березня 2023 21:48
Сайт Національної асамблеї Франції зазнав кібератаки проросійських хакерів Фото: Сайт Національної асамблеї Франції зазнав кібератаки проросійських хакерів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 березня, протягом більш ніж чотирьох годин сайт Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, зазнавав масштабної кібератаки. Відповідальність за неї взяло на себе проросійське хакерське угруповання NoName057(16).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Хакери стверджують, що заблокували сайт Національної асамблеї на знак протесту проти президента Франції Еммануеля Макрона, який, за їхніми словами, підтримує "українських неонацистів" і "плювати хотів на свій народ".

За даними французьких аналітиків, хакерське угруповання сформувалося через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну.

"(Ця група) буде націлена на всі європейські країни, які підтримують Україну або роблять заяви проти Росії. Наприклад, під час президентських виборів вони атакували Чехію, напавши на сайт кандидата Петра Павла", - заявив аналітик із кіберзагроз компанії Thales Ніколя Кінтін.

Нагадаємо, раніше російські хакери здійснили кібератаку на урядові сайти Італії.

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