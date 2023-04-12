ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Витік секретних документів у США міг статися за межами Пентагону, - ЗМІ

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 12 квітня 2023 05:53
Витік секретних документів у США міг статися за межами Пентагону, - ЗМІ Фото: витік секретних документів у США міг статися в ЦРУ, або АНБ (history.com)
Автор: Константин Широкун

Витік секретних документів у США міг статися за межами Пентагону. Низка документів містить суворо засекречені дані, які отримали Агентство національної безпеки (АНБ) та Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Ряд даних, що містяться у витоку, не були включені до жодного з брифінгів Міноборони США і були суворо засекречені. Співробітникам Пентагону було практично неможливо отримати доступ до цієї інформації.

За інформацією Fox News, зазвичай до брифінгу Пентагону має доступ від 1 до 5 тисяч осіб. Вони містять інформацію про ситуацію в зоні воєнних дій в Україні та доставляються електронним способом на захищені планшети iPad. Документи можуть друкуватись лише на спеціальних захищених принтерах, їх сторінки нумеруються. Це дозволяє розслідувачам відстежити, де було надруковано документи.

Слідчі припускають, що причиною витоку могло стати невдоволення співробітника розвідки США або навмисний саботаж з метою підриву національної безпеки. Частину опублікованих документів підробили, щоб ввести в оману слідчих.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомило про нібито "витік" у мережі засекречених документів про підготовку контрнаступу ЗСУ. Витік також стосувався і Британії.

Детальніше про "витік" секретних документів США та наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно