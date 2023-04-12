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Утечка секретных документов в США могла произойти за пределами Пентагона, - СМИ

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Вашингтон, Среда 12 апреля 2023 05:53
Утечка секретных документов в США могла произойти за пределами Пентагона, - СМИ Фото: утечка секретных документов в США могла произойти в ЦРУ, или АНБ (history.com)
Автор: Константин Широкун

Утечка секретных документов в США могла произойти за пределами Пентагона. Ряд документов содержит строго засекреченные данные, которые получили Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Ряд данных, содержащихся в утечке, не были включены ни в один из брифингов Минобороны США и были строго засекречены. Сотрудникам Пентагона было бы практически невозможно получить доступ к этой информации.

По информации Fox News, обычно к брифингам Пентагона имеет доступ от 1 до 5 тысяч человек. Они содержат информацию о ситуации в зоне военных действий в Украине и доставляются электронным способом на защищенные планшеты iPad. Документы могут распечатываться только на специальных защищенных принтерах, их страницы нумеруются. Это позволяет расследователям отследить, где были напечатаны документы.

Следователи допускают, что причиной утечки могло стать недовольство сотрудника разведки США, или намеренный саботаж с целью подрыва национальной безопасности. Часть опубликованных документов подделали, чтобы ввести в заблуждение следователей.

Напомним, ранее The New York Times сообщило о якобы "утечке" в сети засекреченных документов о подготовке контрнаступления ВСУ. Утечка также касалась и Британии.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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