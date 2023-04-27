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Витік з Пентагону. ВПС США відсторонили двох командирів Тейшейри

Фото: через витік даних ВПС США відсторонили двох командирів з підрозділу Тейшейри (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Військово-повітряні сили США відсторонили від виконання обов'язків двох командирів із підрозділу Національної гвардії. Мова про той, в якому служив Джей Тейшейра, звинувачений у публікації в мережі секретних розвідданих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, представник ВПС повідомив у середу, що вони відсторонили командира операції та командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. Однак, Повітряні сили не назвали імена командирів.

"Це означає, що як оперативний командир ескадрильї Національної гвардії штату, так і чинний адміністративний командир федеральних замовлень відсторонені від виконання своїх обов'язків до завершення розслідування, яке проводить Генеральний інспектор ВПС", - заявив речник ВПС.

Разом з тим Департамент ВПС тимчасово позбавив їх доступу до засекречених систем та інформації.

Нагадаємо, 13 квітня в США затримали підозрюваного у витоку документів Пентагону 21-річного військового Джека Тейшейру. Його звинувачують у порушенні закону про шпигунство.

Згідно з Міністерством юстиції, Тейшейра публікував секретні військові документи в закритій чат-групі на платформі для обміну повідомленнями Discord.

Додамо, як згодом повідомило видання NYT, Тейшейра почав зливати дані Пентагону за два дні після вторгнення РФ в Україну.

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