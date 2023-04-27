Утечка из Пентагона. ВВС США отстранили двух командиров Тейшейры

В частности, представитель ВВС сообщил в среду, что они отстранили командира операции и командира отряда 102 разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Однако Воздушные силы не назвали имена командиров.

"Это означает, что как оперативный командир эскадрильи Национальной гвардии штата, так и действующий административный командир федеральных заказов отстранены от выполнения своих обязанностей до завершения расследования, проводимого Генеральным инспектором ВВС", - заявил спикер ВВС.

Вместе с тем Департамент ВВС временно лишил их доступа к засекреченным системам и информации.

Напомним, 13 апреля в США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона 21-летнего военного Джека Тейшейру. Его обвиняют в нарушении закона о шпионаже.

Согласно Министерству юстиции Тейшейра публиковал секретные военные документы в закрытой чат-группе на платформе для обмена сообщениями Discord.

Добавим, как впоследствии сообщило издание NYT, Тейшейра начал сливать данные Пентагона через два дня после вторжения РФ в Украину.

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