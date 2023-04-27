RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утечка из Пентагона. ВВС США отстранили двух командиров Тейшейры

Фото: из-за утечки данных ВВС США отстранили двух командиров из подразделения Тейшейры (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Военно-воздушные силы США отстранили от исполнения обязанностей двух командиров из подразделения Национальной гвардии. Речь идет о том, в котором служил Джей Тейшейра, обвиняемый в публикации в сети секретных разведданных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, представитель ВВС сообщил в среду, что они отстранили командира операции и командира отряда 102 разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Однако Воздушные силы не назвали имена командиров.

"Это означает, что как оперативный командир эскадрильи Национальной гвардии штата, так и действующий административный командир федеральных заказов отстранены от выполнения своих обязанностей до завершения расследования, проводимого Генеральным инспектором ВВС", - заявил спикер ВВС.

Вместе с тем Департамент ВВС временно лишил их доступа к засекреченным системам и информации.

Напомним, 13 апреля в США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона 21-летнего военного Джека Тейшейру. Его обвиняют в нарушении закона о шпионаже.

Согласно Министерству юстиции Тейшейра публиковал секретные военные документы в закрытой чат-группе на платформе для обмена сообщениями Discord.

Добавим, как впоследствии сообщило издание NYT, Тейшейра начал сливать данные Пентагона через два дня после вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВВС