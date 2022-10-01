Витік з Nord Stream може стати найбільшим разовим викидом метану, - ООН

Витоки в системі газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі призвели до найбільшого з колись зареєстрованих викидів метану, що завдає шкоди клімату, повідомила Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Величезний шлейф висококонцентрованого метану, парникового газу, набагато більш сильнодіючого, але більш короткоживучого, ніж вуглекислий газ, був виявлений цього тижня в ході аналізу супутникових знімків дослідниками Міжнародної обсерваторією викидів метану (IMEO).

"Це дійсно погано, швидше за все, це найбільший з будь-коли виявлених викидів", - сказав Манфреді Кальтаджіроне, голова IMEO.

Дослідники з GHGSat, яка використовує супутники для моніторингу викидів метану, оцінили швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву 22 920 кг на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 630 тисяч фунтів вугілля щогодини, йдеться у заяві GHGSat.

"Цей показник дуже високий, особливо якщо врахувати, що минуло чотири дні після початкового витоку", - заявили в компанії.

Загальний обсяг витоку метану з трубопровідної системи "Газпрому" може бути вищим, ніж у результаті великого витоку, який стався в грудні на шельфових родовищах нафти і газу в мексиканських водах Мексиканської затоки, в результаті якої розлилося близько 100 метричних тонн метану на годину, сказав Кальтаджіроне.

Великі витоки, які раптово сталися в газопроводі "Північний потік", що йде з Росії до Європи, породили безліч теорій, але мало чітких відповідей про те, хто чи що завдав шкоди. І Росія, і Європейський Союз припустили, що вибухи вчинили диверсанти.

Європа та Сполучені Штати ввели санкції проти Москви у відповідь на її вторгнення в Україну, що викликає побоювання, що Кремль спробує позбавити Європу найважливіших постачань енергоресурсів до зими.

За словами Кальтаджіроне, якою б не була причина, пошкодження трубопроводу є проблемою, що виходить за межі енергетичної безпеки. "Це найбільш марнотратний спосіб генерувати викиди", - сказав він.