Витік газу на "Північному потоці": у Швеції розпочали розслідування можливого саботажу

"Ми склали звіт, і класифікація злочину - грубий саботаж", - наводить видання слова неназваного представника шведської поліції.

При цьому в Держдепі США вважають, що вмисне створення умов для витоку газу на трубопроводі "Північний потік-1" не є вигідним як для Європи, так і для Росії.

"Витоки перебувають у стадії розслідування. Перші звіти вказують на те, що це могло бути результатом атаки або чогось на кшталт саботажу, але це перші звіти і ми ще не підтвердили цей факт. Але якщо ця інформація підтвердиться, то це явно не в чиїхось інтересах", - підкреслив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.