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Витік газу на "Північному потоці": у Швеції розпочали розслідування можливого саботажу

Фото: шведські поліцейські почали розслідувати можливий саботаж, пов'язаний з витоком газу на "Північному потоці" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Шведська поліція розпочала попереднє розслідування можливого саботажу, пов'язаного з витоком газу на трубопроводі "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми склали звіт, і класифікація злочину - грубий саботаж", - наводить видання слова неназваного представника шведської поліції.

При цьому в Держдепі США вважають, що вмисне створення умов для витоку газу на трубопроводі "Північний потік-1" не є вигідним як для Європи, так і для Росії.

"Витоки перебувають у стадії розслідування. Перші звіти вказують на те, що це могло бути результатом атаки або чогось на кшталт саботажу, але це перші звіти і ми ще не підтвердили цей факт. Але якщо ця інформація підтвердиться, то це явно не в чиїхось інтересах", - підкреслив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Нагадаємо, у вівторок, 27 вересня, увечері стало відомо, що на "Північному потоці" зафіксовано падіння тиску, яке сталося внаслідок витоку газу.

Пізніше шведський сейсмолог підтвердив, що в районі, де стався витік газу на трубопроводах, було зафіксовано два підводні вибухи.

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